Спорт Луиш Каштру прокомментировал обидное поражение и вылет Шахтера из Лиги Европы

2021-03-19 11:22

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал обидное поражение от "Ромы", после которого его команда вылетела из Лиги Европы.

"Мы чувствовали большую несправедливость во всем, что произошло. Но мы можем говорить глобально. Первый тайм был сбалансированным в Риме с некоторым доминированием "Ромы", было 0:1. Второй тайм в Риме мы начали хорошо, доминировали до второго пропущенного, мы создавали моменты, контролировали. К сожалению, не забили в Риме.

В Киеве в первом тайме мы полностью доминировали. Было огромное количество моментов, которые можно было реализовывать. Почувствовали некоторую несправедливость в перерыве, потому что мы нанесли 4 удара, 70% владения мячом, много выигранных единоборств, правильное позиционирование команды с выполнением установки. Во втором тайме гол "Ромы" практически выбросил нас из соревнования. Психологическая составляющая заставляет нас терять уверенность. У нас была возможность среагировать, но не добились результата, которого хотели. Не выиграли. А потом еще гол плюс пенальти на Матвиенко, который мог привести матч к ничьей, если бы его поставили. Поздравляю "Рому" и желаю большой удачи в будущем.

Практически всегда, когда есть гол в наши ворота, это коллективная ошибка. В этом случае заполнение штрафной было неправильно выполнено нами. Мы не смогли избежать этого мяча. Согласен с накопленной физической усталостью плюс психологической. Потому что все проходит для нас не лучшим образом. У нас очень много моментов, когда удача от нас отворачивается. А мы знаем, что удача – важная составляющая в футболе. Происходят такие вещи, как второй гол "Ромы", который практически убил все наши надежды, чтобы добиться преимущества хотя бы в этом матче. Мы знали, что у них очень сильная оборона. "Рома" уже почувствовала, что выиграет. Так и было. Мы почувствовали, что проигрываем. Так и случилось", - рассказал Каштру после матча.

Напомним, матч в Киеве завершился со счетом 1:2 в пользу римлян. У гостей дублем отметился Майораль, а у "Шахтера" гол забил Мораес.