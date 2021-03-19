Детали видео Оксана Марченко выпустила новую серию "Паломницы" - о венчании

2021-03-19 15:26

Оксана Марченко выпустила 3 серию своего авторского проекта "Паломница". Этот фильм раскрывает тему любви и рассказывает о всех тонкостях таинства венчания.

Эпизод покажет сразу два православных монастыря: Ионинский в столице и Ольшанский под Киевом. Фильм даст ответ на самый главный вопрос для многих людей: как найти свою любовь и прожить с ней жизнь счастливо.

"Любовь - это слишком серьезная тема, чтобы относиться к ней легкомысленно. Если мы говорим о любви, а не о страсти... Любовь - это выбор, который человек делает осознанно. Потому что полюбить легко, а любить - очень сложно. В этом вся суть: любить нужно будет и тогда, когда острота чувств угаснет и когда придут проблемы, и когда избранник или избранница могут измениться физически... Любовь - это ежедневная работа над собой, которая никогда не кончается... Если это принимают двое - это обоюдная ответственность, которая неизменно приведёт к счастью. Эта дорога не усыпана розами, на ней много препятствий, но, если двое вооружены формулой: "Мы и это переживём - и пойдём дальше", успех таких отношений неизбежен", - написала Оксана Марченко на своей странице в Instagram.

В этой серии Оксана Марченко покажет кадры из личного архива семьи, которые зритель еще никогда не видел, – ее венчание с мужем. Посмотреть фильм можно прямо сейчас на официальном YouTube-канале телеведущей.

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