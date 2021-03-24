Политика Венецианская комиссия обнародовала рекомендации по законопроекту о партиях в Украине

2021-03-24 12:04

Венецианская комиссия обнародовала рекомендации, направленные на улучшение законопроекта о политических партиях в Украине. Об этом говорится в докладе "Совместное заключение ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссии по законопроекту о политических партиях, принятое Венецианской комиссией на 126-м пленарном заседании (19-20 марта 2021 г.)".

"Текущие инициативы по внесению поправок в законодательство о политических партиях Украины в принципе приветствуются, и ряд аспектов законопроекта соответствует предыдущим рекомендациям ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссии. В частности, попытки составителей проекта повысить прозрачность ключевых аспектов, связанных с регистрацией и функционированием политических партий, облегчить процесс регистрации политических партий, установить более эффективные требования к финансированию и финансовой отчетности, далее разграничить полномочия по надзору", - говорится в выводах комиссии.

Создание органов по мониторингу партийных финансов и по обеспечению гендерного равенства в политических партиях признается.

Вместе с тем, отмечается, что законопроект чрезмерно регулирует вопросы, которые обычно относятся к усмотрению самих политических партий, что, в свою очередь, вызывает обеспокоенность в отношении внутренней автономии партий, защищенной их свободой объединений. Это усугубляется карательным подходом к незначительным нарушениям правил финансирования политических партий, с некоторыми из которых можно было бы лучше справиться с помощью более эффективных мер коммуникации и повышения осведомленности.

Венецианская комиссия рекомендует:

- существенно пересмотреть или исключить требование к партии, которая желает быть зарегистрированной, по созданию и регистрации региональных организаций по крайней мере в пяти избирательных регионах Украины;

- устранить требование, согласно которому партия может быть зарегистрирована только через год после объявления о ее основании;

- удалить требование регистрации своих членов политическими партиями в Едином реестре членов политических партий, поскольку такой реестр непропорционально затрагивает права на свободу объединения политических партий и их членов, а также частную жизнь членов партий;

- пересмотреть положения, которые слишком вмешиваются в автономии политических партий;

- пересмотреть несоразмерные ограничения на внесение пожертвований партиям физическими лицами;

- четко определить мандаты и компетенцию надзорных органов, поскольку в настоящее время эти положения являются достаточно размытыми.

- правовая база для запрета политических партий выписана в законопроект в общих политических терминах. Потому рекомендуется определить широкий спектр санкций, которые четко были адаптированы к тяжести нарушений.