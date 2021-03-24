Политика Секретарь СНБО заявил, что Донбасса не существует

2021-03-24 19:00

 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что в Украине не следует использовать слово "Донбасс" для обозначения территорий Донецкой и Луганской областей. По его мнению, нарратив Донбасса навязывает российская сторона.

Об этом он заявил на форуме "Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур", который транслируется в Facebook.

"Словосочетания "Донбасс" не существует ни в одном нормативном правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией… - "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени" - мы помним все эти реплики, которые были", - отметил Данилов.

По его словам, в этом плане следует придерживаться украинских нормативно-правовых документов, в которых есть четкие географические названия - территории Донецкой и Луганской областей.

"Никакого Донбасса не существует, потому что это тот нарратив, который нам навязывает РФ … потом они будут говорить о Галичине и других вещах - это очень опасные вещи, когда мы начинаем использовать такие синонимы", - добавил Данилов.

Отметим, словом "Донбасс" обозначают историко-географический край и один из самых в Украине промышленно-энергетических комплексов с большими природными ресурсами и мощным производственным потенциалом. Донбасс расположен на востоке страны и административно охватывает Донецкую и Луганскую области; площадь - 53,2 тыс. км (8,8% площади Украины).

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоры по Донбассу становятся объектом дезинформации сразу по их окончанию.

Подробнее о том, как Украина намерена с этим бороться, читайте в материале "Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками".

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