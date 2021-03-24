Мир В мире жителям 20 стран грозит полномасштабный голод - ООН

2021-03-24 20:00

Ухудшение ситуации с продовольствием вызвано климатическими изменениями и пандемией COVID - 19.

Полномасштабный голод грозит 20 странам мира из-за острой нехватки продуктов, вызванное климатическими изменениями и пандемией COVID – 19. Об этом сообщает APnews со ссылкой на совместный доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной продовольственной программы.

"Йемен, Южный Судан и Северная Нигерия возглавляют список из 20 стран и сталкиваются с катастрофическим уровнем острого голода. Некоторые семьи в районах Южного Судана и Йемена уже испытывают голод или находятся под угрозой голодной смерти", - указано в отчете.

Согласно докладу, в список стран, которым грозит голод, попали Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Венесуэла, Ливан, Сирия и Афганистан.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли отметил, что ухудшение ситуации с продовольствием вызвано климатическими изменениями и пандемией COVID – 19. При этом он указал, что для борьбы с голодом необходимо увеличить поставки гуманитарной помощи, предоставить регионам засухоустойчивые семена, восстановить водозаборные сооружения и внедрить схему оплаты труда наличными.