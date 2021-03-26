Курьезы Украинку будут судить за пост в Facebook о том, что вакцина якобы не прошла испытаний

2021-03-26 15:25

В Ивано-Франковской области будут судить женщину, которая в Facebook "опубликовала информацию о вакцине против коронавируса". Заседание суда назначено на 8 апреля.

Как сообщает пресс-служба Коломыйского горрайонного суда, жительница Коломыи на своей странице в Соцсети написала, якобы вакцина не прошла всех этапов испытания. По мнению правоохранителей, это могло вызвать панику среди населения.

На нарушительницу составили административный протокол по статье 173-1 (распространение ложных слухов). Теперь ей грозит от 170 до 255 гривен штрафа или до одного месяца общественных работ.

 

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