Политика США и Британия ввели жесткие санкции против военного режима Мьянмы

2021-03-26 14:23

США и Британия ввели санкции против нескольких компаний, связанных с представителями военного режима Мьянмы.

Как сообщает Reuters, в США объявили о санкциях против компаний Myanma Economic Holdings Public Company Limited и Myanmar Economic Corporation Limited, которые являются частью разветвленной сети, контролируемой военными и охватывающей различные секторы экономики - от добывающей промышленности до туризма.

Санкции Вашингтона замораживают любые активы, принадлежащие этим организациям в США. Они также запрещают американским компаниям и гражданам торговать или совершать с ними финансовые операции.

В свою очередь в Великобритании заявили, что применят санкции против Myanma Economic Holdings Ltd из-за серьезных нарушений прав человека, репрессий против гражданского населения и связь с высшими военными деятелями Мьянмы. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отметил, что введенные ограничения помогут лишить военный режим источников финансирования.

subscriber subscriber

Еще по теме

Байден заявил, что до конца мая каждый американец получит доступ к вакцине от COVID-19

2021-03-25 15:21

Госсекретарь США Энтони Блинкен открыто заявил, что Северный поток-2 угрожает интересам ЕС

2021-03-24 14:21

фото В США трансгендер выиграл престижный конкурс красоты "Мисс Серебряный штат"

2021-03-23 15:04

На орбите Земли взорвался старый американский спутник, его обломки могут...

2021-03-19 19:28

Еще новости в разделе "Политика"

США и Британия ввели жесткие санкции против военного режима Мьянмы

2021-03-26 14:23

Януковича могут экстрадировать в Украину

2021-03-25 18:40

Байден заявил, что до конца мая каждый американец получит доступ к вакцине от COVID-19

2021-03-25 15:21

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма

2021-03-25 11:22
Все статьи раздела "Политика"

Политика

США и Британия ввели жесткие санкции против военного режима Мьянмы 2021-03-26 14:23
Януковича могут экстрадировать в Украину 2021-03-25 18:40
Байден заявил, что до конца мая каждый американец получит доступ к вакцине от COVID-19 2021-03-25 15:21
Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма 2021-03-25 11:22