США и Британия ввели жесткие санкции против военного режима Мьянмы

США и Британия ввели санкции против нескольких компаний, связанных с представителями военного режима Мьянмы.
Как сообщает Reuters, в США объявили о санкциях против компаний Myanma Economic Holdings Public Company Limited и Myanmar Economic Corporation Limited, которые являются частью разветвленной сети, контролируемой военными и охватывающей различные секторы экономики - от добывающей промышленности до туризма.
Санкции Вашингтона замораживают любые активы, принадлежащие этим организациям в США. Они также запрещают американским компаниям и гражданам торговать или совершать с ними финансовые операции.
В свою очередь в Великобритании заявили, что применят санкции против Myanma Economic Holdings Ltd из-за серьезных нарушений прав человека, репрессий против гражданского населения и связь с высшими военными деятелями Мьянмы. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отметил, что введенные ограничения помогут лишить военный режим источников финансирования.