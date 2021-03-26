Детали видео ОКСАНА МАРЧЕНКО В НОВОЙ СЕРИИ СВОЕГО АВТОРСКОГО ПРОЕКТА "ПАЛОМНИЦА" РАССКАЗАЛА О СТРАСТЯХ

2021-03-26 12:49

Оксана Марченко выпустила новый фильм своего авторского проекта "Паломница". Он рассказывает о человеческих страстях, крестном ходе и раскрывает тайны Введенского монастыря. 

"Друзья, продолжаю вместе с вами паломничество по украинским святыням. По уголкам человеческой души, которая хранит все ценности: добро, уважение, любовь... А также понимание ответственности и наказания за грехи и плохие мысли. Это и есть страсти, поддавшись которым, человеку уже очень сложно остановиться и вернуться на путь истины. Хотя возможно... Но как?" - написала Оксана Марченко на своей странице в Instagram.

Ответ на этот вопрос зритель найдет в новом фильме "Паломницы". Как и на то, зачем люди совершают крестный ход: идут пешком полсотни километров вне зависимости от погоды. А Введенский монастырь расскажет о своих тайнах. Чего стоит только чудо таинственного появления изображения Пресвятой Богородицы.

В новой серии зритель также найдет ответ на вопрос, зачем люди целуют иконы в храме. Сделать это можно прямо сейчас, посмотрев четвертый выпуск "Паломницы" на официальном YouTube-канале Оксаны Марченко.

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