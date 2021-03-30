Мир Польша вводит обязательный карантин для туристов, но есть возможность его избежать

2021-03-30 08:15

Польша вводит обязательный карантин для тех, кто прибывает из стран Шенгенской зоны, заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Мартин Горала, сообщает RMF24.

Для туристов из стран, не входящих в шенгенскую зону, карантин будет обязательным без исключений, но в случае выполнения теста на территории Польши (ПЦР или антиген) и получения отрицательного результата человек может выйти из карантина.

"Правительство решило стандартизировать правила карантина для тех, кто прибывает как воздушным, так и наземным транспортом", - подчеркнул представитель правительства Петр Мюллер.

В то же время, власти страны отметили, что карантина можно будет избежать только при наличии отрицательного теста на коронавирус, не старше чем за 48 часов до въезда.

Напомним, в Польше действуют новые ограничения, объявленные правительством в связи с третьей волной эпидемии коронавируса. Министр здравоохранения Адам Недзельский не исключает, что эти правила будут продолжены после 9 апреля. Все будет зависеть от заболеваемости Covid-19.

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