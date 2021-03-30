Спорт Жуниор Мораес на украинском языке прокомментировал дебютный гол за сборную

2021-03-30 14:00

Нападающий донецкого Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал свой дебютный гол за национальную команду.

Футболист на своей страничке в Instagram опубликовал фото с матча против Финляндии, сопроводив ее подписью на украинском языке.

"Я радий мати можливість представляти країну та забити свій перший гол у складі збірної, ми продовжуємо разом і непохитно дивимось на наші цілі. Дякую Богу за все".

Напомним, команда Андрея Шевченко сыграла вничью с Финляндией (1:1). Следующий матч сборная проведет против Казахстана (31 марта).

subscriber subscriber

Еще по теме

Квалификация ЧМ-2022: Сборная Украины разыграла результативную ничью с Финляндией

2021-03-29 10:03

Федерации футбола двух стран требуют назначить сборной Украины два технических поражения

2019-05-24 16:29

Бразильский форвард Жуниор Мораес может сыграть за сборную Украины

2019-03-18 11:14

Легенда "Милана" объяснил, почему бросил Италию ради сборной Украины

2016-07-14 17:34

Еще новости в разделе "Спорт"

Жуниор Мораес на украинском языке прокомментировал дебютный гол за сборную

2021-03-30 14:00

Квалификация ЧМ-2022: Сборная Украины разыграла результативную ничью с Финляндией

2021-03-29 10:03

фото Британский "Похититель тел" уничтожил "Русского Витязя" в чемпионском бою

2021-03-28 14:00

Отбор на ЧМ-2022. Где сегодня смотреть матч Украина - Финляндия

2021-03-28 12:30
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Жуниор Мораес на украинском языке прокомментировал дебютный гол за сборную 2021-03-30 14:00
Квалификация ЧМ-2022: Сборная Украины разыграла результативную ничью с Финляндией 2021-03-29 10:03
фото Британский "Похититель тел" уничтожил "Русского Витязя" в чемпионском бою 2021-03-28 14:00
Отбор на ЧМ-2022. Где сегодня смотреть матч Украина - Финляндия 2021-03-28 12:30