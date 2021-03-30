Жуниор Мораес на украинском языке прокомментировал дебютный гол за сборную

Нападающий донецкого Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал свой дебютный гол за национальную команду.
Футболист на своей страничке в Instagram опубликовал фото с матча против Финляндии, сопроводив ее подписью на украинском языке.
"Я радий мати можливість представляти країну та забити свій перший гол у складі збірної, ми продовжуємо разом і непохитно дивимось на наші цілі. Дякую Богу за все".
Напомним, команда Андрея Шевченко сыграла вничью с Финляндией (1:1). Следующий матч сборная проведет против Казахстана (31 марта).