Мир Правительство Польши упростит трудоустройство для украинцев

2021-04-01 21:00

 

Правительство Польши работает над документом иммиграционной политики, который будет включать пакет инструментов для трудоустройства иностранцев.

Об этом сообщил министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин.

«Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, потребуется больше работников» - добавил министр.

Также в рамках «Нового курса» предложат налоговый механизм, который будет стимулировать людей, уже достигших пенсионного возраста, продолжать работать.

«Мы также завершаем подготовку документа в министерстве, который будет формой продуманной миграционной политики, будет включать в себя пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в отраслях, в которых явно не хватает польского труда» - отметил Говин.

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