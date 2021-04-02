Мир В Великобритании изучают десятки случаев тромбооза после вакцинации препаратом AstraZeneca

2021-04-02 12:05

Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) изучило 30 случаев образования тромбов у граждан, которые вакцинировались от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca.

"В рамках нашего обзора был проведен подробный анализ 30 сообщений об образовании тромбов с низким содержанием тромбоцитов, полученных нами до 24 марта включительно", - указано в докладе регулятора.

О наличии или отсутствии связи между вакцинацией и образованием тромбов у привитых британцев не сообщается.

Однако в управлении отметили, что подобных сообщений касательно вакцины Pfizer/BioNTech не поступало.

"Преимущества вакцин против COVID-19 по-прежнему перевешивают любые возможные риски", - утверждает регулятор.

По данным MHRA, в стране введено 18,1 миллиона доз препарата AstraZeneca.