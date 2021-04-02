Мир В Великобритании изучают десятки случаев тромбооза после вакцинации препаратом AstraZeneca

2021-04-02 12:05

Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) изучило 30 случаев образования тромбов у граждан, которые вакцинировались от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca. 

"В рамках нашего обзора был проведен подробный анализ 30 сообщений об образовании тромбов с низким содержанием тромбоцитов, полученных нами до 24 марта включительно", - указано в докладе регулятора.

О наличии или отсутствии связи между вакцинацией и образованием тромбов у привитых британцев не сообщается.

Однако в управлении отметили, что подобных сообщений касательно вакцины Pfizer/BioNTech не поступало.

"Преимущества вакцин против COVID-19 по-прежнему перевешивают любые возможные риски", - утверждает регулятор.

По данным MHRA, в стране введено 18,1 миллиона доз препарата AstraZeneca.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Евросоюзе возобновляют вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca

2021-03-19 13:24

Власти Эстонии решили продолжить вакцинацию населения препаратом AstraZeneca

2021-03-17 13:43

«Вакцинация провоцирует тромбоз»: Минздрав прокомментировал эту информацию

2021-03-16 22:00

Еще пять стран Евросоюза отказались от использования вакцины AstraZeneca из-за побочных эффектов

2021-03-16 10:03

Еще новости в разделе "Мир"

В Великобритании изучают десятки случаев тромбооза после вакцинации препаратом AstraZeneca

2021-04-02 12:05

Пострадавшие во время штурма Капитолия полицейские подали в суд на Дональда Трампа

2021-04-02 08:26

Правительство Польши упростит трудоустройство для украинцев

2021-04-01 21:00

Евровидение-2021: на конкурс в Роттердаме могут допустить зрителей

2021-04-01 16:20
Все статьи раздела "Мир"

Мир

В Великобритании изучают десятки случаев тромбооза после вакцинации препаратом AstraZeneca 2021-04-02 12:05
Пострадавшие во время штурма Капитолия полицейские подали в суд на Дональда Трампа 2021-04-02 08:26
Правительство Польши упростит трудоустройство для украинцев 2021-04-01 21:00
Евровидение-2021: на конкурс в Роттердаме могут допустить зрителей 2021-04-01 16:20