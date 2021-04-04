Политика Беглого экс-судью Чауса похитили в Молдове - адвокат

2021-04-04 09:00

Скандального бывшего судью Николая Чауса похитили в Кишиневе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Ростислав Кравец, ссылаясь на слова его жены.

Цитата:

"Только что позвонила из Кишинева супруга моего бывшего клиента, экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса и сообщила, что ее супруга там выкрали. Она попросила помощи у всех, кто может повлиять на эту ситуацию", - написал Кравец.

Он добавил, что полиция Молдовы уже начала расследование.

Дополнение

Скандальный бывший судья Николай Чаус, который с 2016 года скрывается в Кишиневе, получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища в Молдове.

Сообщалось, что Украина будет требовать от Молдовы экстрадиции судьи Николая Чауса, уже должно было состояться заседание.

Чауса обвиняют в получении взятки в 150 тыс. долларов. Чаус хранил деньги в трехлитровых банках, спрятанных на огороде. В 2016 году судья был объявлен в международный розыск.

Еще в 2017 году антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь сообщал УНН, что Молдова начала экстрадиционный процесс в отношении судьи Чауса.

В 2019 следователи Государственного бюро расследований проводили обыски в квартире жены судьи беглого Николая Чауса.