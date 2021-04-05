Курьезы Пить или не пить: Обиженный Дональд Трамп объявил о бойкоте продукции Coca-Cola

2021-04-05 14:00

Экс-президент США Дональд Трамп и его сторонники объявили о бойкоте продукции Coca-Cola, сообщает Newsweek.

Причиной стало то, что руководитель компании Джеймс Куинси осудил решение контролируемого Республиканской партией законодательного органа штата Джорджия об изменениях в избирательное законодательство.

Напомним, в начале апреля Дональд Трамп призвал бойкотировать компании и организации, которые выступили против изменений. В частности, он упомянул Главную лигу бейсбола (MLB), авиаперевозчика Delta и Coca-Cola.

Призыв Трампа бойкотировать компании подхватили пользователи соцсетей, хотя изрядно и высмеяли. Вместо напитка Coca-Cola в знак протеста предлагают пить Pepsi.