Курьезы Пить или не пить: Обиженный Дональд Трамп объявил о бойкоте продукции Coca-Cola

2021-04-05 14:00

Экс-президент США Дональд Трамп и его сторонники объявили о бойкоте продукции Coca-Cola, сообщает Newsweek.

Причиной стало то, что руководитель компании Джеймс Куинси осудил решение контролируемого Республиканской партией законодательного органа штата Джорджия об изменениях в избирательное законодательство.

Напомним, в начале апреля Дональд Трамп призвал бойкотировать компании и организации, которые выступили против изменений. В частности, он упомянул Главную лигу бейсбола (MLB), авиаперевозчика Delta и Coca-Cola.

Призыв Трампа бойкотировать компании подхватили пользователи соцсетей, хотя изрядно и высмеяли. Вместо напитка Coca-Cola в знак протеста предлагают пить Pepsi.

subscriber subscriber

Еще по теме

В YouTube решили разблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа

2021-03-05 13:44

Дональд и Мелания Трамп тайно вакцинировались против коронавируса

2021-03-02 12:15

YouTube заблокировал на неопределенный срок канал экс-президента США

2021-01-27 13:45

Трамп на прощание успел помиловать и смягчить наказание 143 нарушителям закона

2021-01-20 12:40

Еще новости в разделе "Курьезы"

Пить или не пить: Обиженный Дональд Трамп объявил о бойкоте продукции Coca-Cola

2021-04-05 14:00

Британский профессор дописал незаконченные произведения Моцарта

2021-04-05 12:40

Из-за взлома Facebook в Сеть попал мобильный номер Марка Цукербегра

2021-04-05 10:01

фото Странный памятник экоактивистке Грете Тунберг взбесил британских студентов

2021-04-02 13:43
Все статьи раздела "Курьезы"

Курьезы

Пить или не пить: Обиженный Дональд Трамп объявил о бойкоте продукции Coca-Cola 2021-04-05 14:00
Британский профессор дописал незаконченные произведения Моцарта 2021-04-05 12:40
Из-за взлома Facebook в Сеть попал мобильный номер Марка Цукербегра 2021-04-05 10:01
фото Странный памятник экоактивистке Грете Тунберг взбесил британских студентов 2021-04-02 13:43