Коронавирус В каком случае области могут выйти из "красной" зоны и ослабить карантин

2021-04-07 08:14

Глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

По его словам, в начале марта ситуация в Ивано-Франковской и Закарпатской областях была критическая. Эти регионы первыми вошли в "красную" зону карантина. Если ситуация с Covid-19 там полностью стабилизируется, три области смогут покинуть "красную" зону и ослабить карантин.

"У нас значительно уменьшилось количество заболевших, что в Ивано-Франковской, что в Закарпатской, что в Черновицкой областях. Мы планируем, что в ближайшие дни при полной стабилизаци эти области начнут выходить из "красного" уровня", - отметил он.

Напомним, на сегодняшний день в "красной" зоне карантина находятся 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.