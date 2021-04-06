Мир Россия объявила о проверке боеготовности армии. В ней задействуют все виды войск

2021-04-06 20:20

Министр обороны России Сергей Шойгу 6 апреля объявил о начале плановых контрольных проверок за зимний период обучения в вооруженных силах России. Его цитирует пресс-служба министерства обороны РФ.

"В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки [...] Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", – объяснил министр на совещании в Национальном центре управления обороной РФ.

Шойгу потребовал от подчиненных "обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники". По информации министерства, всего в апреле пройдет 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Проверки пройдут во всех военных округах, на северном флоте, в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. В них примут участие все виды войск. В восточном военном округе проверку проведет комиссия генерального штаба. Основная фаза учений пройдет на полигонах Цугол и Сергеевский.

Контекст:

- Контрольная проверка войск пройдет на фоне обострения ситуации на украинском Донбассе. В частности, 26 марта 2021 года в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь по украинским позициям. Погибло четверо военнослужащих, включая подполковника Сергея Коваля, еще двое получили ранения.

- 30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак уточнил, что украинские военные погибли возле Шумов в результате снайперского огня. Главнокомандующий ВСУ отмечал, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере: в Брянской, Воронежской областях, а также в оккупированном Крыму.

- 1 апреля в Офисе президента сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. В этот же день украинская разведка сообщила, что РФ готова к эскалации ситуации на Донбассе. Не исключили также попытку продвижения оккупантов вглубь Украины

- Украинская делегация в трехсторонней контактной группе сообщала днем 6 апреля, что только за последнюю неделю (з 30 марта) на Донбассе погибли трое украинских военных, четверо получили ранения и травмы. Киев инициирует внеочередного заседания ТКГ из-за эскалации



