Политика Кравчук пояснил, почему переговоров по Донбассу в Минске больше не будет

2021-04-06 21:40

Первый президент Украины пояснил, что Минск больше не является подходящей площадкой для "борьбы за мир".

Беларусь находится в сфере влияния России, на ее территории происходят российские военные маневры и поэтому Украина не может больше там вести переговоры по Донбассу. Об этом во вторник, 6 апреля, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире программы Сегодня День.

Таким образом он прокомментировал слова вице-премьер-министра Алексея Резникова о том, что к Беларуси "нет доверия".

"Я не думаю, что тут речь идет только о доверии. Я убежден, что страна, которая неупорядоченная, которая ведет сложную борьбу с оппозицией, которая в этой борьбе использует запрещенные, непредсказуемые методы, репрессии, страна, которая находится в сфере влияния России, страна, где проходят российские военные маневры и так далее - не может быть площадкой для решения такого вопроса, который называется "борьба за мир", - заявил Кравчук.

По его словам, местом для переговоров может быть только нейтральная страна, однако пока конкретных предложений нет.

"Будет решать украинская власть. Таких стран, которые ни от кого не зависят и могут создать условия для проведения встреч, в Европе много. Это не проблема. Есть только проблема желания и согласования", - сказал Кравчук.

Он добавил, что это будет основной вопрос для спецпредставителя ОБСЕ на переговорах по Донбассу Хайди Грау, которая является модератором переговоров.