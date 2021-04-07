Коронавирус Минздрав назвал число прививок для вакцинации 70 процентов украинцев

2021-04-07 21:40

В Украине должны делать не менее шести миллионов COVID-прививок в месяц, чтобы охватить вакцинацией 70% украинцев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мощности нашей медицинской системы готовы к выполнению такой задачи. В проекте Нацплана мы предлагаем определить минимальное количество прививок, которое должна проводить наша медицинская система, чтобы охватить 70% населения прививками – это около 6 млн вакцинаций в месяц, или 270 тыс. прививок в сутки без выходных» - добавил министр.

По его словам это удастся сделать, если убедить взрослое население прийти в пункты прививок и сделать вакцинацию.

«Я уверен, что нам удастся это сделать, удастся убедить, и удастся полностью преодолеть коронавирусную болезнь в нашей стране до конца 2021 года» - отметил Степанов.

Кроме того глава Минздрава напомнил, что уже есть контракты на поставку 24 млн доз вакцин, в частности десять млн доз вакцины Novavax, поставки которой начнутся в июле, два млн доз вакцины CoviShield, 2 млн доз вакцины Sinovac и десять миллионов доз вакцины Pfizer.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки от коронавируса вакцинировали 15 585 человек. Всего с начала вакцинации сделано 320 265 прививок, еще двое человек получили обе дозы вакцины.