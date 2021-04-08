Спорт видео Бавария на своем поле обидно уступила ПСЖ - обзор, видео голов и лучшие моменты матча

2021-04-08 09:40

Вчера поздно вечером мюнхенская Бавария на своем поле принимала ПСЖ в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась волевой победой парижан.

Настроенный только на победу ПСЖ показал характер. Уже на третьей минуте встречи французский клуб повел в счете благодаря голу Мбаппе - нападающий получил пас от Неймара и точно пробил по воротам хозяев.

В средине первого тайма Неймар отметился второй голевой передачей - Маркиньос оказался в одиночку перед воротами и пробил без шансов для Нойера. Под конец тайма мюнхенцы сумели отыграть один мяч. Чупо-Мотинг головой замкнул подачу Павара.

На старте второй половины поединка подопечные Ханса-Дитера Флика заработали штрафной, с которого им удалось сравнять счет - Киммих навесил, а Мюллер головой поразил ворота ПСЖ. Однако уже через несколько минут Мбаппе вновь вывел парижан вперед, пробив в ближний угол из-под Боатенга. В концовке встречи Бавария создала пару моментов, однако ни один из них не завершился голом.

СТАТИСТИКА МАТЧА:

Бавария — ПСЖ 2:3

Голы: Чупо-Мотинг, 37, Мюллер, 60 — Мбаппе, 3, 68, Маркиньос, 30

Бавария: Нойер — Павар, Зюле (Боатенг, 42), Алаба, Эрнандес — Киммих, Горецка (Дэвис, 33) — Сане, Мюллер, Коман — Чупо-Мотинг.

ПСЖ: Навас — Дагба, Маркиньос (Эррера, 30), Кимпембе, Диалло (Баккер, 46) — Данилу, Гуйе — Ди Мария (Кин, 71), Неймар (Рафинья, 90+1), Дракслер — Мбаппе.

Предупреждения: Эрнандес, Киммих, Боатенг — Дракслер.