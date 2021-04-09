FIFA обновила рейтинг национальных команд - сборная Украины удержалась на 24-м месте

Международная футбольная ассоциация обновила рейтинг национальных команд мира. Сборная Украины после старта квалификации на чемпионат мира, где были сыграны три ничьи - с Францией, Финляндией и Казахстаном, сохранила свои позиции в списке ФИФА. Украинцы продолжают занимать 24 место, соседствуя с Австрией и Сербией.
Лидером рейтинга остались бельгийцы, вторым идут французы, а на третьем месте - Бразилия. В первой десятке лишь Италия поднялась с 10 на 7 место, опустив ниже Аргентину, Уругвай и Данию.
Рейтинг ФИФА:
1. Бельгия
2. Франция
3. Бразилия
4. Англия
5. Португалия
6. Испания
7. Италия
8. Аргентина
9. Уругвай
10. Дания
...
24. Украина (24)
Напомним, в конце мая главная команда Украины начнет подготовку к Евро-2020. Подопечные Шевченко перед турниром проведут три товарищеских матча против Бахрейна, Северной Ирландии и Кипра. На чемпионате Европы украинцы стартуют 13 июня матчем с Нидерландами. Кроме них в нашей группе еще Австрий и Северная Македония.