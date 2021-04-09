Мир В ЕС не смогли договориться по использованию вакцины AstraZeneca

2021-04-09 08:26

Министры здравоохранения стран-членов Европейского Союза не смогли договориться о единой инструкции по использованию для вакцины против коронавируса от AstraZeneca. Об этом пишет Reuters.

Министры провели внеочередную виртуальную встречу сразу после заявления Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) о связи между вакциной AstraZeneca и возникновением тромбоза. Несмотря на то, что министр Португалии и призвал коллег выработать общую позицию по использованию вакцины, однако чиновники так и не смогли договориться.

Официальный представитель ЕС сказал, что переговоры будут продолжены на следующих встречах.

"Очень важно следовать скоординированному европейскому подходу. Подходу, который не вводит в заблуждение граждан и не вызывает сомнений в отношении вакцинации", - сказала на встрече министров комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес.

Напомним, 6 апреля представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подтвердил связь между вакциной против коронавируса AstraZeneca и возникновением тромбоза. 

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