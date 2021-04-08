Вакцинация в Украине: за сутки первую дозу вакцины от коронавируса получили 14 313 человек
2021-04-08 15:21
В Украине за 24 часа от коронавируса привили 14 313 человек. С начала кампании первую дозу вакцины получили более 334 тыс. украинцев. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Так, наибольшее количество прививок за сутки сделали в Киеве - 1890. В Киевской области после четырехдневного простоя сделали 450 уколов.
Сколько вакцинаций было проведено за минувшие сутки:
- Винницкая область - 690 прививок;
- Волынская область - 270 прививок;
- Днепропетровская область - 1530 прививок;
- Донецкая область - 630 прививок;
- Житомирская область - 460 прививок;
- Закарпатская - 480 прививок;
- Запорожская область - 810 прививок;
- Ивано-Франковская область - 433 прививки;
- г. Киев - 1890 прививок;
- Киевская область - 450 прививок;
- Кировоградская область - 460 прививок;
- Луганская область - 310 прививок;
- Львовская область - 910 прививок;
- Николаевская область - 350 прививок;
- Одесская область - 650 прививок;
- Полтавская область - 620 прививок;
- Ровенская область - 410 прививок;
- Сумская область - 300 прививок;
- Тернопольская область - 470 прививок;
- Харьковская область - 540 прививок;
- Херсонская область - 100 прививок;
- Хмельницкая область - 820 прививок;
- Черкасская область - 160 прививок;
- Черновицкая область - 460 прививок;
- Черниговская область - 110 прививок.