Коронавирус Вакцинация в Украине: за сутки первую дозу вакцины от коронавируса получили 14 313 человек

2021-04-08 15:21

В Украине за 24 часа от коронавируса привили 14 313 человек. С начала кампании первую дозу вакцины получили более 334 тыс. украинцев. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Так, наибольшее количество прививок за сутки сделали в Киеве - 1890. В Киевской области после четырехдневного простоя сделали 450 уколов.

Сколько вакцинаций было проведено за минувшие сутки:

  • Винницкая область - 690 прививок;
  • Волынская область - 270 прививок;
  • Днепропетровская область - 1530 прививок;
  • Донецкая область - 630 прививок;
  • Житомирская область - 460 прививок;
  • Закарпатская - 480 прививок;
  • Запорожская область - 810 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 433 прививки;
  • г. Киев - 1890 прививок;
  • Киевская область - 450 прививок;
  • Кировоградская область - 460 прививок;
  • Луганская область - 310 прививок;
  • Львовская область - 910 прививок;
  • Николаевская область - 350 прививок;
  • Одесская область - 650 прививок;
  • Полтавская область - 620 прививок;
  • Ровенская область - 410 прививок;
  • Сумская область - 300 прививок;
  • Тернопольская область - 470 прививок;
  • Харьковская область - 540 прививок;
  • Херсонская область - 100 прививок;
  • Хмельницкая область - 820 прививок;
  • Черкасская область - 160 прививок;
  • Черновицкая область - 460 прививок;
  • Черниговская область - 110 прививок.

 

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