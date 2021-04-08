Коронавирус Вакцинация в Украине: за сутки первую дозу вакцины от коронавируса получили 14 313 человек

2021-04-08 15:21

В Украине за 24 часа от коронавируса привили 14 313 человек. С начала кампании первую дозу вакцины получили более 334 тыс. украинцев. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Так, наибольшее количество прививок за сутки сделали в Киеве - 1890. В Киевской области после четырехдневного простоя сделали 450 уколов.

Сколько вакцинаций было проведено за минувшие сутки: