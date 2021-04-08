Политика И.о. министра энергетики Витренко отреагировал на сообщения о своем увольнении

2021-04-08 10:22

Юрий Витренко заявил, что продолжает выполнять обязанности министра энергетики Украины. Информацию о нареканиях со стороны правительства и президента он назвал манипуляцией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики в Facebook.

Витренко отметил, что сейчас он готовится к поездке в составе украинской делегации в рамках зарубежного визита президента Украины, запланированного на ближайшие дни.

"Слухи о нарекания со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипулятивный характер. У нас хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми требуется командная работа органов государственной власти, и в должности исполняющего обязанности министра энергетики я прилагаю усилия именно для этого", - заявил он.

Напомним, вчера ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Витренко написал заявление на увольнение с должности и. о. министра энергетики.