Политика В Конституционном суде оспорили указ Зеленского об увольнении главы КСУ Тупицкого

2021-04-08 14:00

В Конституционном суде оспорили указ главы государства об увольнении двух судей - Александра Тупицкого и Александра Касминина.

В Конституционном суде Украины оспорили указы президента Владимира Зеленского об увольнении главы КСУ Александра Тупицкого и судьи КСУ Александра Касминина. Соответствующее конституционное представление пришло от народных депутатов, сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря.

"В Конституционный Суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжаловано конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Тупицкого А. и об освобождении от должности Тупицкого А. и Касминина А.", - написала Совгиря.

Напомним, в конце декабря президент Владимир Зеленский отстранил главу КСУ от должности "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса". А 26 февраля президент повторно отстранил главу КСУ еще на месяц.