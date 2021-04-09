Коронавирус Как проходит вакцинация в Украине: за сутки прививку получили более 18 тысяч человек

2021-04-09 09:40

В Украине за сутки инъекцию от коронавируса получили 18 569 человек. С начала кампании по вакцинации укол получили 353 147 украинцев, сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

Прививки проводились 145 мобильными бригадами по иммунизации и 848 пунктами прививки.

Больше всего инъекций было сделано в Днепропетровской, Киевской областях и в столице, а меньше всего в Черниговской и Николаевской областях.

Количество прививок по областям за сутки: