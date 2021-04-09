Коронавирус Как проходит вакцинация в Украине: за сутки прививку получили более 18 тысяч человек

2021-04-09 09:40

В Украине за сутки инъекцию от коронавируса получили 18 569 человек. С начала кампании по вакцинации укол получили 353 147 украинцев, сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

Прививки проводились 145 мобильными бригадами по иммунизации и 848 пунктами прививки.

Больше всего инъекций было сделано в Днепропетровской, Киевской областях и в столице, а меньше всего в Черниговской и Николаевской областях.

Количество прививок по областям за сутки:

  • Винницкая область - 670 прививок;
  • Волынская область - 560 прививок;
  • Днепропетровская область - 1990 прививок;
  • Донецкая область -510 прививок;
  • Житомирская область - 840 прививок;
  • Закарпатская - 580 прививок;
  • Запорожская область - 650 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 549 прививок;
  • Киев - 1850 прививок;
  • Киевская область - 1970 прививок;
  • Кировоградская область - 680 прививок;
  • Луганская область - 350 прививок;
  • Львовская область - 1540 прививок;
  • Николаевская область - 180 прививок;
  • Одесская область - 710 прививок;
  • Полтавская область - 730 прививок;
  • Ровенская область - 580 прививок;
  • Сумская область - 360 прививок;
  • Тернопольская область - 490 прививок;
  • Харьковская область - 550 прививок;
  • Херсонская область - 300 прививок;
  • Хмельницкая область - 1050 прививок;
  • Черкасская область - 180 прививок;
  • Черновицкая область - 560 прививок;
  • Черниговская область - 140 прививок.
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