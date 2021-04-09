Как проходит вакцинация в Украине: за сутки прививку получили более 18 тысяч человек
2021-04-09 09:40
В Украине за сутки инъекцию от коронавируса получили 18 569 человек. С начала кампании по вакцинации укол получили 353 147 украинцев, сообщил глава МОЗ Максим Степанов.
Прививки проводились 145 мобильными бригадами по иммунизации и 848 пунктами прививки.
Больше всего инъекций было сделано в Днепропетровской, Киевской областях и в столице, а меньше всего в Черниговской и Николаевской областях.
Количество прививок по областям за сутки:
- Винницкая область - 670 прививок;
- Волынская область - 560 прививок;
- Днепропетровская область - 1990 прививок;
- Донецкая область -510 прививок;
- Житомирская область - 840 прививок;
- Закарпатская - 580 прививок;
- Запорожская область - 650 прививок;
- Ивано-Франковская область - 549 прививок;
- Киев - 1850 прививок;
- Киевская область - 1970 прививок;
- Кировоградская область - 680 прививок;
- Луганская область - 350 прививок;
- Львовская область - 1540 прививок;
- Николаевская область - 180 прививок;
- Одесская область - 710 прививок;
- Полтавская область - 730 прививок;
- Ровенская область - 580 прививок;
- Сумская область - 360 прививок;
- Тернопольская область - 490 прививок;
- Харьковская область - 550 прививок;
- Херсонская область - 300 прививок;
- Хмельницкая область - 1050 прививок;
- Черкасская область - 180 прививок;
- Черновицкая область - 560 прививок;
- Черниговская область - 140 прививок.