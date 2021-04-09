Коронавирус Кличко прокомментировал слухи о продлении локдауна и введении комендантского часа в Киеве

2021-04-09 21:36

Комендантский час в Киеве может вводить своим решением Верховная Рада, а продление локдауна в столице возможно при ряде условий.

"Комендантский час может ввести своим решением Верховная Рада. Это не полномочия городских властей, во-первых. Во-вторых, сейчас много спекуляций относительно комендантского часа и продления локдауна.

Мы будем исходить исключительно из цифр, которые получаем. Сегодня почти 3 тысячи больных, 48 человек погибли. Цифры очень неоптимистичные. Мы надеемся, что на следующей неделе они уменьшатся. Если цифры увеличатся, то мы можем говорить о продлении локдауна. И мы не исключаем, что будут более жесткие ограничения", - рассказал мэр города Виталий Кличко в программе "Право на власть".

По словам городского головы, пока неизвестно, будут ли продлевать карантин до 10 мая.

"Я не хочу на эту тему спекулировать. Мы не можем сказать. Мы ввели локдаун в понедельник и, надеюсь, через неделю мы будем иметь положительную динамику по снижению заболеваемости людей", - добавил Кличко.