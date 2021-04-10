Введены дополнительные льготы на карантине, кто из украинцев может рассчитывать: "Уменьшение платы за..."

Новые льготы ввели в связи с карантином из-за коронавируса
Киевский городской совет принял решение о расширении льгот и преференций для малого и среднего бизнеса, который пострадал от последствий карантина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За такое решение проголосовали 99 депутатов.
Для предпринимателей будут действовать такие изменения:
Кроме того, в связи с карантином с 5 апреля действует освобождение от оплаты за парковку на площадках "Киевтранспарксервис" для владельцев авто.
Отметим, по состоянию на 9 апреля в Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1864 человек, в том числе у 62 медика, умерли 48 больных. 688 киевлян победили COVID-19.
В связи с ростом заболеваемости в Киеве готовятся принимать больных с коронавирусом в родильных домах, детских больницах и противотуберкулезном диспансере.
При этом столичные власти заявили, что карантин могут ужесточить еще больше, если число забоолевших будет расти.