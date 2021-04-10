Коронавирус Введены дополнительные льготы на карантине, кто из украинцев может рассчитывать: "Уменьшение платы за..."

2021-04-10 10:30

 

Новые льготы ввели в связи с карантином из-за коронавируса

Киевский городской совет принял решение о расширении льгот и преференций для малого и среднего бизнеса, который пострадал от последствий карантина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За такое решение проголосовали 99 депутатов.

Для предпринимателей будут действовать такие изменения:

  • уменьшение размера долевого участия с нынешних 50% до 1 грн в содержании владельцами заведений общественного питания площадок у стационарных учреждений, а также сезонных и летних площадок;
  • увеличение размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
  • уменьшение платы за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.

Кроме того, в связи с карантином с 5 апреля действует освобождение от оплаты за парковку на площадках "Киевтранспарксервис" для владельцев авто.

Отметим, по состоянию на 9 апреля в Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1864 человек, в том числе у 62 медика, умерли 48 больных. 688 киевлян победили COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости в Киеве готовятся принимать больных с коронавирусом в родильных домах, детских больницах и противотуберкулезном диспансере.

При этом столичные власти заявили, что карантин могут ужесточить еще больше, если число забоолевших будет расти.

subscriber subscriber

Еще по теме

Выяснилось, сколько выходных получат украинцы в мае

2021-04-10 14:00

Украинцам раздадут деньги на карантине, кто и как может получить: «В течение 30 дней…», детали закона

2021-04-10 12:00

В Киевской области продлили карантин

2021-04-10 10:00

В Украине вступил в силу закон о выплате "карантинных" 8 тысяч - как подать заявку на получение

2021-04-09 14:07

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Украинцам раздадут деньги на карантине, кто и как может получить: «В течение 30 дней…», детали закона

2021-04-10 12:00

В Украине свыше 17 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 10 апреля

2021-04-10 11:00

Введены дополнительные льготы на карантине, кто из украинцев может рассчитывать: "Уменьшение платы за..."

2021-04-10 10:30

В Киевской области продлили карантин

2021-04-10 10:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Украинцам раздадут деньги на карантине, кто и как может получить: «В течение 30 дней…», детали закона 2021-04-10 12:00
В Украине свыше 17 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 10 апреля 2021-04-10 11:00
Введены дополнительные льготы на карантине, кто из украинцев может рассчитывать: "Уменьшение платы за..." 2021-04-10 10:30
В Киевской области продлили карантин 2021-04-10 10:00