Коронавирус Жесткий карантин продлили в Украине, озвучена дата: где вступают в силу новые запреты

2021-04-11 10:30

Решение о продлении усиленного карантина приняла Киевская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.

Так, было решено продлить действие противоэпидемических мер в области до 23 апреля.

Отдельным территориям Киевской области в зависимости от эпидемического состояния рекомендуется: в зависимости от эпидемиологической ситуации, учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности рекомендовано приостанавливать.

Позволить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах.

Осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50 процентов.

Рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

Напомним, дополнительные противоэпидемические меры в Киевской области начали действовать с 5 апреля.

В общественный транспорт столицы можно попасть только по специальному пропуску, который предприниматели могут получить в департаменте предпринимательства городской администрации, работника медицины - в Департаменте медицины в районных администрациях.