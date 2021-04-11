Коронавирус Жесткий карантин продлили в Украине, озвучена дата: где вступают в силу новые запреты

2021-04-11 10:30

 

Решение о продлении усиленного карантина приняла Киевская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.

Так, было решено продлить действие противоэпидемических мер в области до 23 апреля.

Отдельным территориям Киевской области в зависимости от эпидемического состояния рекомендуется:

  • в зависимости от эпидемиологической ситуации, учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности рекомендовано приостанавливать.
  • Позволить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах.
  • Осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50 процентов.
  • Рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

Напомним, дополнительные противоэпидемические меры в Киевской области начали действовать с 5 апреля.

В общественный транспорт столицы можно попасть только по специальному пропуску, который предприниматели могут получить в департаменте предпринимательства городской администрации, работника медицины - в Департаменте медицины в районных администрациях.

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