Жесткий карантин продлили в Украине, озвучена дата: где вступают в силу новые запреты

Решение о продлении усиленного карантина приняла Киевская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.
Так, было решено продлить действие противоэпидемических мер в области до 23 апреля.
Отдельным территориям Киевской области в зависимости от эпидемического состояния рекомендуется:
Напомним, дополнительные противоэпидемические меры в Киевской области начали действовать с 5 апреля.
В общественный транспорт столицы можно попасть только по специальному пропуску, который предприниматели могут получить в департаменте предпринимательства городской администрации, работника медицины - в Департаменте медицины в районных администрациях.