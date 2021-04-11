Политика Турция не изменит позицию по Крыму: о чем Эрдоган заявил после встречи с Зеленским

2021-04-11 14:00

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 10 апреля, совершил официальный визит в Турцию, в ходе которого провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер в очередной раз подтвердил, что Анкара поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не признает аннексию Крыма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Одной из ключевых тем разговора между лидерами Украины и Турции стало обострение ситуации на Донбассе и оккупация Крыма. Эрдоган в очередной раз подтвердил, что Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также заверил, что Турция - союзник Украины.

"Позиция Анкары о непризнании аннексии Крыма остается неизменной", - цитирует Эрдогана агентство "Anadolu Agency".

По словам Эрдогана, Турция поддерживает инициативу Киева по формированию "Крымской платформы" с целью консолидации позиции международного сообщества по крымскому вопросу и выступает против любого витка эскалации напряженности в регионе.

Также он подчеркнул, что Анкара выступает за превращение Черноморского региона в зону мира, стабильности и сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что позиции Украины и Турции совпадают. Он отметил, что для Украины очень важна поддержка Турции в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности, и поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность присоединиться к формату "Крымская платформа".

"Это станет мощным сигналом, что Украина и ее партнеры решительно настроены в вопросах деоккупации украинского полуострова и защиты прав украинского и крымскотатарского народов", - заявил Зеленский.