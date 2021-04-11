Коронавирус Минздрав изменил протокол лечения COVID-19

2021-04-11 12:30

Минздрав утвердил изменения в протокол лечения коронавируса COVID-19.

Об этом заявил замглавы министерства Ирина Садовьяк.

"Изменения внесли на основании результатов исследования REMAP-CAP и RECOVERY, а также рекомендаций Министерства здравоохранения и социальных служб США и Национальной службы здоровья Великобритании", — объяснила представитель Минздрава.

Лиц с критическим течением болезни теперь будут лечить и с использованием "Тоцилизумаба".

Кроме того, изменен режим дозировки указанного препарата для больных с критическим и тяжелым ходом COVID-19. Вместо двух введений по 400 мг теперь нужно 8 мг/кг однократно.

Согласно протоколу, при развитии лабораторных признаков воспаления и дыхательной недостаточности может быть рассмотрено решение о высоких дозах системных кортикостероидов.

Обновлены также рекомендации по антибактериальной терапии ко- и суперинфекции у зараженных COVID-19.

Отметим, что при подозрении на коронавирусную инфекцию или легком течении болезни запрещается назначение антибактериальных препаратов для профилактики.

Лицам, у которых среднее тяжелое течение COVID-19, запрещено назначение антибактериальных препаратов без подтверждения бактериальной инфекции либо обоснованного подозрения на ее наличие.

Ранее мы сообщали, что внештатный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская рассказала об основных признаках новых штаммов COVID-19. Она заявила, что клиническая картина коронавируса постоянно меняется.