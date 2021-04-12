Коронавирус Какие шансы заразиться коронавирусом на открытом воздухе: детальное разъяснение

2021-04-12 18:20

На открытом пространстве, в парках и скверах, коронавирус передается минимально, однако в местах массового скопления людей угроза заражения есть даже на улице.

Поэтому, когда нет возможности держать социальную дистанцию, нужно обязательно носить маски даже на открытом воздухе, заявил "Апострофу" начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Он добавил, что во избежание скопления людей были ограждены игровые площадки, потому что именно там дистанция не соблюдается. Все это контролируется и только в воскресенье, 11 апреля, была прекращена деятельность пяти игровых площадок.

По словам Рубана, сегодня трудно прогнозировать, какие карантинные ограничения будут в Киеве на Пасху, 2 мая.

"Сейчас трудно сказать, как киевляне будут праздновать Пасху. Все это будет решаться позже и будет зависеть от эпидемической ситуации. Никаких прогнозов пока быть не может", - резюмировал он.