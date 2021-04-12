Коронавирус В Одессе госпитализировали 13 детей с коронавирусом из одной семьи

2021-04-12 19:00

В Одесскую городскую детскую больницу №3 были госпитализированы с коронавирусом 13 детей из приемной семьи, которые проживают в пригородном селе Фонтанка.

Об этом пишет местное издание "Окна-Одесса" со ссылкой на слова главы городского департамента здравоохранения Елены Якименко во время дистанционного заседания городского оперативного штаба.

По ее словам, семерых детей госпитализировали на прошлой неделе. Но на выходных в больницу попали еще шесть человек из этой же семьи.

Как рассказала Якименко, в третьей больнице развернули 30 дополнительных коек для детей с коронавирусом или с подозрением на инфекцию.

По информации Минздрава, за последние сутки в Одессе было выявлено 443 новых COVID-случая.

Напомним, в конце марта в Харьковской области за три дня скончались двое детей с Covid-19. Среди них был двухмесячный малыш.