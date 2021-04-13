Мир Ученые нашли способ выявлять депрессию и другие расстройства по анализу крови

2021-04-13 13:02

Ученые из Медицинской школы университета Индианы выявили 23 биомаркера, которые могут указывать на наличие у пациента депрессии или биполярного расстройства, сообщает N+1.

В течение нескольких лет ученые работали с 44 людьми, обратившимся за медицинской помощью с проявлениями аффективных расстройств.

“Каждый из этих людей до шести раз посетил специалиста, и между визитами проходило от трех до шести месяцев. Состояние пациентов оценивали по существующим в медицинской практике критериям, и брали у них образцы крови для поиска биомаркеров”, - говорится в статье.

В ходе исследования пациентов разделили на три категории. В первой оказались волонтеры, по биологическим образцам и анамнезу которых ученые проверяли потенциальные биомаркеры. Во второй - участники исследования, которым ученые пробовали поставить диагноз только по анализам крови. В третьей группе были добровольцы, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами депрессии или мании. Всего - 44 человека. Каждый из них до шести раз встречался с врачом, перерыв между визитами - 3-6 месяцев.

Состояние участников исследования из третьей группы оценивали по существующим критериям, параллельно брали кровь на анализ. Ученые искали гены, показатели экспрессии которых, могут указывать на аффективное расстройство. Полученные данные ученые проверили на воспроизводимость и на способность предсказывать состояния пациентов.

Исследователи предполагают, что связь уровня экспрессии некоторых генов с аффективными расстройствами предполагает создание новых лекарственных средств. Кроме того, зная механизмы действия существующих средств, их можно точнее назначать пациентам в зависимости от отклонений в экспрессии тех или иных генов.

По словам экспертов, с расстройствами настроения хотя бы раз в жизни по статистике сталкивается один из четырех людей. А депрессия - одна из самых частых причин снижения работоспособности у людей в возрасте 15-44 лет.