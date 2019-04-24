Экономика Кабмин Гройсмана обязал госпредприятия отдавать 90% прибыли и отменил все льготы

2019-04-24 13:12 372

У Гройсмана решили, что госкомпаниям и предприятиям хватит уже тратить заработанные деньги (прибыль) на развитие, инновации и прочие нужды, пора максимально отдавать в бюджет. Так, на сегодняшнем заседании Кабмин Гройсмана волевым решением поднял до 90% долю прибыли, которую госкомпании обязаны перечислять в бюджет.

Эксперты заявили, что правительство применило проверенный бизнес-подход "деньги сами себя не заработают, хочешь получить максимальный результат - требуй невозможного".

Ранее эта цифра составляла 75%. Предполагается, что в этом году сумма таких отчислений составит около 15,4 млрд гривен.

Кроме того, отменены льготы по уплате в бюджет части чистой прибыли и дивидендов для следующих субъектов:

Администрация морских портов Украины.

Госпредприятия, учреждения и организации, которые входят в сферу управления МЭРТ и осуществляют деятельность в сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии и метрологической деятельности.

Государственные и казенные унитарные протезно-ортопедические предприятия, отнесенные к сфере управления Минсоцполитики.

Международный аэропорт Борисполь;

ГП Национальный центр Александра Довженко и Национальный культурно-художественный и музейный комплекс Мистецкий арсенал.

Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что повышение нормы продиктовано законом о госбюджете на 2019 год, но также определен механизм, который позволит через бизнес-планирование снижать отчисления для конкретных предприятий.

На повышении норматива до уровня 90% ранее настаивал Минфин, аргументируя это необходимостью восполнить недопоступления в общий фонд госбюджета.