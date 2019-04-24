Кабмин Гройсмана обязал госпредприятия отдавать 90% прибыли и отменил все льготы

У Гройсмана решили, что госкомпаниям и предприятиям хватит уже тратить заработанные деньги (прибыль) на развитие, инновации и прочие нужды, пора максимально отдавать в бюджет. Так, на сегодняшнем заседании Кабмин Гройсмана волевым решением поднял до 90% долю прибыли, которую госкомпании обязаны перечислять в бюджет.
Эксперты заявили, что правительство применило проверенный бизнес-подход "деньги сами себя не заработают, хочешь получить максимальный результат - требуй невозможного".
Ранее эта цифра составляла 75%. Предполагается, что в этом году сумма таких отчислений составит около 15,4 млрд гривен.
Кроме того, отменены льготы по уплате в бюджет части чистой прибыли и дивидендов для следующих субъектов:
Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что повышение нормы продиктовано законом о госбюджете на 2019 год, но также определен механизм, который позволит через бизнес-планирование снижать отчисления для конкретных предприятий.
На повышении норматива до уровня 90% ранее настаивал Минфин, аргументируя это необходимостью восполнить недопоступления в общий фонд госбюджета.