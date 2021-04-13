Коронавирус Минздрав Украины обнародовал состав вакцин от коронавируса: инфографика

2021-04-13 20:40

 

В Министерстве здравоохранения Украины назвали состав вакцин от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на странице Минздрава в Facebook.

Как отметили в Минздраве, состав вакцин против COVID-19 зависит от технологии, которую использовали для их разработки.

В Украине уже используют вакцину Covieshield AstraZeneca. Также ожидаются поставки вакцины AstraZeneca южнокорейского производителя SK Bioscience, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Причем, как отметили в ведомстве, вакцины AstraZenecа разных производителей имеют одинаковый состав.

"Важно знать состав, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки. Если вы подозреваете, что у вас можете быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или терапевту в ближайшую больницу", - говорится в сообщении.

 

 

 

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