Новые драконовские штрафы на карантине, в Раде приняли неожиданное решение: "8,5 тысяч гривен за..."

Стала известна судьба законопроекта, который предусматривает введение штрафов до 8,5 тысяч гривен за нарушения режима самоизоляции
Верховная Рада отклонила инициированный Кабинетом министров Украины проект закона.
Законопроект №4540 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающиеся предотвращения распространения COVID-19, народные депутаты рассмотрели на втором внеочередном пленарном заседании во вторник, 13 апреля.
Согласно проекту закона, нарушения порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, влечет за собой наложение штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 грн).
Принятие советующего законопроекта "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 4540 в первом чтении поддержали 199 народных депутатов на внеочередном планерном.
Отметим, по официальным данным Минздрава, за минувшие сутки 13 апреля в Украине зафиксировали 14 553 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, 467 - умерших и более 5 тысяч госпитализированных.
Были госпитализированы - 5 063 человека; летальных случаев - 467; выздоровели - 12 384 человека.