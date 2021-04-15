Коронавирус Киев предложил провести испытания израильской вакцины от коронавируса на украинцах

2021-04-15 18:20

 

Киев предложил провести третий этап испытания израильской вакцины от коронавируса в Украине, а в дальнейшем наладить производство препарата на украинских мощностях.

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Такая возможность обсуждалась в рамках визита в Израиль украинской делегации. Ее возглавлял вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, также в нее входили глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква.

"В процессе переговоров стало известно, что Израиль заканчивает второй этап испытаний своей вакцины от Covid-19 в середине лета. Украинская сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине с последующей возможностью производства вакцины, в том числе и на наших мощностях. Израиль пока изучает указанное предложение и, я надеюсь, что оно будет воспринято положительно", - написал Корнийчук.

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