Коронавирус В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Pfizer

2021-04-16 14:42

Сегодня, 16 апреля, в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech в рамках программы COVAX.

В аэропорту "Киев" приземлился самолет со 117 тысяч доз вакцины.

Напомним, в рамках механизма COVAX до конца мая Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca.

Всего бесплатных вакцин COVAX Украина должна получить 8 млн доз. Кроме того, власти обещают еще 10 млн доз вакцин Pfizer в течение года.

Это третья вакцина от коронавируса в Украине. На этой неделе началась иммунизация препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. А с 24 февраля медиков и военных вакцинируют индийским Covishield. 

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В Украине за сутки более 17 тысяч новых случаев заражения - где сегодня опасно 2021-04-16 10:22
Ученые раскрыли основные особенности британского штамма коронавируса 2021-04-16 09:40