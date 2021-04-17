Выплаты ФОПам за карантин: как подать заявку через "Дію"

2021-04-17 15:00

С 19 апреля физлица-предприниматели (ФОПы) смогут подать заявки на выплаты за карантин по 8 000 гривен. Деньги также могут получить наемные работники, которые пострадали из-за ограничений "красной зоны" адаптивного карантина.

Об этом говорится в сообщении на портале "Дія"