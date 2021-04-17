Коронавирус Выплаты ФОПам за карантин: как подать заявку через "Дію"

2021-04-17 15:00

 

С 19 апреля физлица-предприниматели (ФОПы) смогут подать заявки на выплаты за карантин по 8 000 гривен. Деньги также могут получить наемные работники, которые пострадали из-за ограничений "красной зоны" адаптивного карантина.

Об этом говорится в сообщении на портале "Дія"

Сообщается, что с такой заявкой также можно получить и выплаты из местных бюджетов. Назначение такой помощи принимают только органы местного самоуправления.

Подать заявку можно в течение 30 дней после того, как в регионе ввели "красную зону". Если эта область была в "красной зоне" в течение февраля-марта 2021, то подать заявку можно до 18 мая 2021 года. включительно.

Как подать заявку в приложении "Дія":

  • авторизуйтесь в приложении через онлайн-банк: Приват24, Monobank или BankID НБУ
  • в разделе "Услуги" выберите "Получить помощь"
  • "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы на соответствие условиям получения помощи
  • выберите область, в которой проводите деятельность
  • подтвердите свое текущее место работы
  • введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет
  • ожидайте уведомления об обработке заявления

Как подать заявку на портале "Дія":

  • зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID
  • в разделе "Услуги" выберите "Единоразовая помощь ФОП и наемным работникам".
  • "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы на соответствие условиям выплаты
  • выберите область, в которой проводите деятельность
  • подтвердите свое текущее место работы
  • введите номер своего гривневого счета в формате IBAN
  • проверьте и отправьте заявку
  • ожидайте сообщение о зачислении выплаты
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