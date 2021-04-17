Коронавирус Во Львовской области после вакцинации от коронавируса скончался мужчина

2021-04-17 15:30

Во Львовской области умер мужчина, который за день до этого получил прививку вакциной AstraZeneca /Covishield. Об этом сообщил глава ОГА Максим Козицкий на своей странице Facebook.

"Сегодня (16 апреля - ред.) умер мужчина 63 лет. По информации департамента здравоохранения Львовской ОГА, 15 апреля 2021 года мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca / Covishield", - написал Козицкий.

По его словам, случай смерти зарегистрирован как "неблагоприятное событие после иммунизации", поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19.

"Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации / туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Львовской ОГА", - написал Козицкий.

Он также подчеркнул, что вакцинация против коронавируса не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин.