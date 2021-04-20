В Украине снова быстро растет число новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям
2021-04-20 12:23
В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 8 940 новых случаев коронавируса. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Харьковской, Полтавской, Одесской и Киевской областях.
Как сообщает глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа, по информации министра, госпитализировано 2 042 человека; летальных случаев 367; выздоровели 12 075 человек; осуществлено тестирований за сутки - 77 678.
В целом за время пандемии заболело 1 961 956 украинцев.
Число новых случаев заражения за 24 часа в регионах Украины:
- Винницкая область - 211 случаев;
- Волынская область - 306 случаев;
- Днепропетровская область - 596 случаев;
- Донецкая область - 585 случаев;
- Житомирская область - 123 случая;
- Закарпатская - 133 случая;
- Запорожская область - 488 случаев;
- Ивано-Франковская область - 44 случая;
- Киев - 892 случая;
- Киевская область - 647 случаев;
- Кировоградская область - 129 случаев;
- Луганская область - 188 случаев;
- Львовская область - 477 случаев;
- Николаевская область - 296 случаев;
- Одесская область - 691 случай;
- Полтавская область - 725 случаев;
- Ровенская область - 416 случаев;
- Сумская область - 97 случаев;
- Тернопольская область - 191 случай;
- Харьковская область - 804 случая;
- Херсонская область - 104 случая;
- Хмельницкая область - 198 случаев;
- Черкасская область - 402 случая;
- Черновицкая область - 178 случаев;
- Черниговская область - 19 случаев.