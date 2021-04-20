Коронавирус В Украине снова быстро растет число новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям

2021-04-20 12:23

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 8 940 новых случаев коронавируса. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Харьковской, Полтавской, Одесской и Киевской областях.

Как сообщает глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа, по информации министра, госпитализировано 2 042 человека; летальных случаев 367; выздоровели 12 075 человек; осуществлено тестирований за сутки - 77 678.

В целом за время пандемии заболело 1 961 956 украинцев.

Число новых случаев заражения за 24 часа в регионах Украины: