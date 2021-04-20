Коронавирус В Украине снова быстро растет число новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям

2021-04-20 12:23

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 8 940 новых случаев коронавируса. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Харьковской, Полтавской, Одесской и Киевской областях.

Как сообщает глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа, по информации министра, госпитализировано 2 042 человека; летальных случаев 367; выздоровели 12 075 человек; осуществлено тестирований за сутки - 77 678.

В целом за время пандемии заболело 1 961 956 украинцев. 

Число новых случаев заражения за 24 часа в регионах Украины:

  • Винницкая область - 211 случаев;
  • Волынская область - 306 случаев;
  • Днепропетровская область - 596 случаев;
  • Донецкая область - 585 случаев;
  • Житомирская область - 123 случая;
  • Закарпатская - 133 случая;
  • Запорожская область - 488 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 44 случая;
  • Киев - 892 случая;
  • Киевская область - 647 случаев;
  • Кировоградская область - 129 случаев;
  • Луганская область - 188 случаев;
  • Львовская область - 477 случаев;
  • Николаевская область - 296 случаев;
  • Одесская область - 691 случай;
  • Полтавская область - 725 случаев;
  • Ровенская область - 416 случаев;
  • Сумская область - 97 случаев;
  • Тернопольская область - 191 случай;
  • Харьковская область - 804 случая;
  • Херсонская область - 104 случая;
  • Хмельницкая область - 198 случаев;
  • Черкасская область - 402 случая;
  • Черновицкая область - 178 случаев;
  • Черниговская область - 19 случаев.
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