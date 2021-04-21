Коронавирус Карантин в Украине продлен до 30 июня - майские праздники и Пасху проведем в условиях строгих ограничений

2021-04-21 13:43

Кабмин Шмыгаля на заседании 21 апреля продлил адаптивный карантин в стране до 30 июня .

"Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии. Одновременно это еще одно напоминание всем украинцам, что мы должны оставаться осмотрительными и осторожными. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь наших близких", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что особенно такую ​​осмотрительность и сознательное отношение необходимы в период майских праздников и Пасхи. "В эти дни мы призываем людей оставаться дома", - сказал премьер.

"Массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости. Только наша осторожность, соблюдение противоэпидемических правил и вакцинация смогут остановить вирус", - добавил Шмыгаль.

Премьер отметил, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

"Сейчас мы можем говорить, что ситуация в Украине стабилизируется. Не только с точки зрения новых случаев, но и с точки зрения нагрузки на медицинскую систему. Но то, что мы выходим из очередной волны, не означает, что коронавирус исчез. Это точно не означает, что мы можем вернуться к массовым гуляниям, вечеринкам, скоплениям людей", - сказал премьер.

 

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