Коронавирус В Берлине прошла массовая акция протеста против ужесточения карантина, арестованы сотни человек

2021-04-22 11:39

В Берлине прошла акция противников принятия бундестагом поправок, ужесточающих закон о защите от коронавируса.

Как сообщает DW, в самом центре немецкой столицы, возле Бранденбургских ворот собралось около 8000 человек. Они скандировали лозунги "Мир, свобода, нет - диктатуре!", "Сопротивление", "Мы - народ!". Собравшиеся отказывались соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.

Полиция решила разогнать их. Демонстранты оказали сопротивление, вступив в столкновения со стражами порядка, в ход пошли кулаки и бутылки. Полиция в ответ применила перечный газ. В операции были задействованы около 2200 полицейских. В ходе акции полиция задержала примерно 200 участников.

Позднее около 3000 человек собрались на акцию протеста у дворца Бельвю - резиденции президента ФРГ. Полиция вновь применила силу для разгона демонстрантов.

Толчком для акций стал принятый бундестагом так называемый "аварийный тормоз" для борьбы с третьей волной эпидемии коронавируса. Закон предусматривает единые для всей Германии меры борьбы с эпидемией коронавируса: в округах и городах с высоким уровнем инфицирования предусмотрены комендантский час с 22.00 до 5.00, закрытие школ и более строгие правила для работы магазинов. Так называемый "аварийный тормоз" приводят в действие, если число инфицированных в том или ином округе или городе в течение недели превышает 100 на каждые 100 тысяч человек. За внесение соответствующих изменений проголосовали 342 депутата, 250 были против, еще 64 воздержались.