Коронавирус С 26 апреля в Тернополе значительно ослабят карантинные ограничения

2021-04-23 11:22

В Тернополе с 26 апреля ослабят карантинные ограничения. Такое решение принял городской штаб для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба горсовета Тернополя, в городе возобновляется очное обучение учащихся 5-11 классов, возобновляется работа кафе и ресторанов, с запретом работы после 22:00 и до 7:00, а также с запретом проведения расчетных операций после 21:00 (исключение - доставка и работа и "на вынос")

Кроме того, с 24 апреля Тернополь восстанавливает ургентную хирургическую и травматологическую медпомощь в больнице скорой помощи.

Напомним, что на сегодняшний день Тернопольская область находится в "оранжевой" зоне карантина.