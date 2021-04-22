Политика Зеленский отреагировал на отведение войск России

2021-04-22 21:20

Ранее сегодня Минобороны России заявило о завершении проверки боеготовности войск на Южном и Западном направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение о начале отведения российских войск от границ Украины.

"Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе. Украина хочет мира. Спасибо международным партнерам за поддержку", - написал он в Twitter в четверг, 22 апреля.

Ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу заявил об окончании проверки боеготовности войск. С 23 апреля начинается возвращение в места постоянной дислокации войск, переброшенных на учения на Южный и Западные военные округа. Задействованные в учениях на юге России войска должны вернуться в места постоянной дислокации до 1 мая.

Напомним, Минобороны РФ объявило о начале контрольной проверки войск неделю назад. Тогда сообщалось, что в течение месяца российская армия проведет более четырех тысяч учений по всей стране. Накануне в РФ заявили, что проверка войск закончится в течение двух недель.

Украинская разведка оценивает численность российских войск в аннексированном Крыму и у границ Украины в 90 тысяч военных.