Коронавирус Лазарева суббота: что можно и нельзя делать

2021-04-24 12:00

В субботу, 24 апреля, православные христиане в Украине отмечают Лазареву субботу. В этот день вспоминают событе, описанное в Евангелиях - воскрешение Иисусом Христом своего друга Лазаря из Вифании.

Журналисты напоминают о главных традициях, обычаях и запретах этого праздника.

В традиции христианства Лазарева суббота считается символом торжества любви над смертью. Воскрешенный Лазарь, который 4 дня уже был мертвым, после этого чуда прожил долгую жизнь.

В этот день верующим нужно посещать церковь, молиться об избавлении от болезней, стараться думать только о хорошем и дарить людям радость.

Лазареву субботу желательно провести в молитвах и с заботой о ближних, не отягощая себя физической работой и хлопотами по дому.

Считается, что в этот день нельзя:

убираться дома;

вышивать, вязать;

гладить, стирать;

делать ремонт, строить, работать в огороде.

Кроме того, в это время продолжается Великий пост, ограничения в еде по-прежнему сохраняются. Но этот день особенный, поэтому можно съесть рыбные блюда, выпечку из рыбы и овощей, блины из гречки и прочее.