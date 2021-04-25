Коронавирус Киев и не только: Ляшко сообщил, какие области ждет резкое ослабление карантина

2021-04-25 12:00

 

Несколько украинских областей вскоре выйдут из "красной" зоны карантина

Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, Киев и еще 5 областей должны выйти из "красной" зоны "со дня на день".

"По нашим прогнозам в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (со дня в день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области", - написал главный санврач Украины в Фейсбук.

Ранее мы писали, что Вербное воскресенье в 2021 году не порадует украинцев хорошей погодой.

В центральных областях и на Востоке возможны незначительные дожди, на юге Украины - без осадков, написала синоптик Наталья Диденко.

"Из всех выходных самой комфортной будет погода на востоке Украины в воскресенье - солнечно и тепло, до +12 +14 градусов. Также тепло будет в южной части - до +13 +15 градусов. А вот запад, север, значительная часть центральных областей попадут в холодную воздушную массу, днем всего +7 + 12градусов", - сообщает синоптик.

subscriber subscriber

Еще по теме

КАРТА Движение по мосту Метро в Киеве частично перекроют с 23 по 26 апреля

2021-04-23 19:28

фото ДТП на Одесской трассе: маршрутка столкнулась с фурой, есть пострадавшие

2021-04-23 10:22

Будут ли школьники в Киеве учиться летом: власти дали четкий ответ

2021-04-22 21:00

КАРТА В Украину идет мощный грозовой фронт: прогноз погоды на 22 апреля

2021-04-22 11:22

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Ученые рассказали, как восстановить обоняние после заболевания COVID-19

2021-04-25 14:30

Во Франции более 100 человек вместо прививки Pfizer получили физраствор

2021-04-25 13:30

Киев и не только: Ляшко сообщил, какие области ждет резкое ослабление карантина

2021-04-25 12:00

ФОПам назвали дату выплаты карантинных 8000 гривен

2021-04-25 11:30
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Ученые рассказали, как восстановить обоняние после заболевания COVID-19 2021-04-25 14:30
Во Франции более 100 человек вместо прививки Pfizer получили физраствор 2021-04-25 13:30
Киев и не только: Ляшко сообщил, какие области ждет резкое ослабление карантина 2021-04-25 12:00
ФОПам назвали дату выплаты карантинных 8000 гривен 2021-04-25 11:30