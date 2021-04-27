Коронавирус Глава МОЗ Степанов перечислил тех, кто получит американскую вакцину Pfizer

2021-04-27 14:23

Согласно плану вакцинации от коронавирусной инфекции, в Украине вакцину Pfizer получают работники и пациенты специализированных заведений, соцработники и спасатели. Об этом в прямом эфире передачи "Свобода слова на ICTV" рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, американскую вакцину в Украине получают все граждане страны, которые находятся в специализированных заведениях.

К этим заведениям относятся психоневрологические интернаты, гериатрические интернаты, дома для лиц пожилого возраста. Кроме того, вакцину Pfizer получают социальные работники и спасатели.

"Вакцинируются этой вакциной все люди, которые в спецзаведениях находятся, включая персонал и пациентов, социальные работники. Также этой вакциной прививаются все работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - уточнил Степанов.