Политика Переговоры между Путиным и Зеленским могут стать историческими. Их дата и место пока неизвестны - Ермак

2021-04-27 22:00

 

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что получил поручение подготовить встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным, однако по состоянию на сегодня ни дата, ни место встречи не согласованы.

Об этом Ермак рассказал во ходе визита в Херсонскую область в эфире телеканала "Украина 24".

"Я получил поручение от президента (Украины - Ред.), поэтому сейчас работаю над этим. Пока неизвестны ни дата, ни место проведения этих переговоров, но я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много о чем говорить", - сказал руководитель ОП.

По словам Ермака, Зеленскому и Путину нужно обсудить очень много вопросов.

"Надо обсудить договоренности, которые были достигнуты в декабре во время нормандского формата, надо проговорить большое количество вопросов. Я считаю, что эти переговоры могут стать знаковыми, действительно историческими", - добавил он.

Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором он предложил встретиться Путину в любой точке "украинского Донбасса, где идет война". После этого президент РФ заявил, что Зеленского готовы принять в Москве "в любое удобное для него время", однако вопросы, касающиеся Донбасса, главе украинского государства следует обсуждать с лидерами "ЛДНР".

В свою очередь, Зеленский заявил о готовности обсуждать Донбасс с Путиным где угодно. Также, по его словам, главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку уже поручено организовать проведение переговоров.

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