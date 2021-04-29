Украина И.о. министра Юрий Витренко пояснил, почему возглавил Нафтогаз и в чем были противоречия с Коболевым

2021-04-29 09:21

Воглавить правление НАК Нафтогаз Украины и.о. министру энергетики Юрию Витренко предложили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом он заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Витренко отметил, что это его "пятое или шестое" возвращение в компанию. Он уточнил, что с нынешним назначением все решалось "за часы".

"Это не было моей инициативой. Просто когда стало понятно, что план назначить меня первым вице-премьером - министром энергетики из-за объективных и субъективных обстоятельств не удается реализовать, тогда руководство страны - и президент, и премьер-министр - предложили рассмотреть такой вариант", - сказал и.о. министра, который до прихода в Минэнерго долгое время был исполнительным директором Нафтогаза.

И.о. министра отверг предположения, что фактор его сложных отношений с главой правления Андреем Коболевым мог сыграть какую-то роль в смене главы правления Нафтогаза.

"Если бы это было так, то могло бы сработать намного раньше", - сказал глава Минэнерго.

Витренко отметил, что противоречия с Коболевым возникли из-за того, что он начал задавать главе правления вопросы, не вынося их на публику, о проблемах в работе компании, ее неэффективности и необходимости менять подходы по ряду направлений.

"Я отмечал еще в 2018 году, что надо менять Нафтогаз, потому что если ничего не делать, то Нафтогаз станет убыточным", - заявил Витренко.

По мнению экс-исполнительного директора НАК, выбор его кандидатуры объясняется тем, что курируемые им направления в компании - запуск реверса и диверсификация поставок газа, отношения с Газпромом, Стокгольмский арбитраж - были успешными, в частности Нафтогаз выиграл крупную сумму средств и добился подписания нового контракта на транзит.

В Нафтогазе заявили о возвращении к практике ручного управления госпредприятиями после решения Кабмина уволить главу НАК Андрея Коболева и набсовет компании.